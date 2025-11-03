В Балканском велаяте заложен фундамент карбамидного завода мощностью 1,155 млн тонн в год

В генгешлике Гувлымаяк этрапа Туркменбаши Балканского велаята состоялась торжественная церемония закладки фундамента нового карбамидного завода, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Проектная мощность предприятия составит 1 млн 155 тыс. тонн минеральных удобрений в год. Завод будет построен по заказу государственного концерна «Türkmenhimiýa» японской компанией Mitsubishi совместно с турецкой Gap inşaat.

Как отметили выступавшие на церемонии, карбамид является экспортно-ориентированной продукцией, способной заменить импортные поставки минеральных удобрений.

Выбор площадки для строительства в западном регионе страны обусловлен близостью к сырьевой базе. На побережье туркменской части Каспийского моря ведется добыча природного газа, который необходим для производственных нужд газохимического комплекса.

Строительство нового завода также имеет социальную направленность. С вводом предприятия в эксплуатацию будут созданы дополнительные рабочие места, что станет важным фактором в повышении благосостояния местного населения, отмечает издание.