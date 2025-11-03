В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная 32-летию туркменского маната

В Акционерно-коммерческом банке «Сенагат» 1 ноября состоялась научно-практическая конференция «Международный год мира и доверия: роль туркменского маната в социально-экономическом развитии страны», посвященная 32-й годовщине введения в обращение национальной денежной единицы.

Как сообщает ТДХ, в форуме приняли участие руководители и специалисты государственных и акционерно-коммерческих банков, финансово-экономического комплекса, профессорско-преподавательский состав, студенты профильных высших и средне-профессиональных учебных заведений, а также представители средств массовой информации.

Работу форума предварила выставка коллекции Государственного фонда драгоценных металлов и камней Центрального банка Туркменистана.

В повестку дня конференции были включены такие вопросы, как достигнутые страной экономические успехи с введением национального маната, денежно-кредитная политика, налаживание современных банковских услуг посредством внедрения цифровых технологий, совершенствование электронной платёжной системы, сотрудничество с международными финансовыми структурами.

Как отмечалось в выступлениях, в государственной политике особое значение придаётся работе по повышению активности банковской системы, укреплению национальной валюты, что содействует развитию не только на финансовой сферы, но и всех отраслей экономики. Туркменский манат, являясь единственным инструментом измерения ценности товаров и услуг, выступает ключевым фактором обеспечения прогресса и экономической безопасности страны, а также поддержания макроэкономического равновесия.

Вместе с тем подчёркивалось, что в целях содействия инновационному развитию банковской системы, расширения партнёрства с международными и региональными финансовыми организациями, совершенствования кредитования экономически значимых отраслей осуществляется взаимовыгодное сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития. Также отмечался плодотворный характер взаимодействия с рейтинговым агентством Fitch Ratings. В данном контексте участники форума констатировали, что присвоение Туркменистану этой авторитетной структурой рейтинга «BB-» со стабильным прогнозом – наглядное подтверждение эффективности и устойчивости национальной экономики.

Введение в 1993 году в обращение собственной денежной единицы стало важным шагом в укреплении суверенитета страны. Это позволило Туркменистану сформировать основу самостоятельной и динамично развивающейся национальной экономики. Более 30 лет туркменский манат демонстрирует устойчивость, являясь подтверждением успешности реализуемой нашим государством продуманной макроэкономической политики, отмечает источник.