В Ашхабаде откроется выставка работ Аннадурды Алмамедова и его учеников

5 ноября ашхабадцы и гости столицы приглашаются на открытие выставки работ народного художника Туркменистана Аннадурды Алмамедова и его учеников.

Экспозиция под названием «Mekdebe öwrülen ömür» откроется в 16:00 в Выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана.

Аннадурды Алмамедов родился 24 июня 1937 года в селе Бендесен Кизыл-Арватского этрапа Балканского велаята. С середины 1960-х по 1970-е годы его основные творческие достижения связаны с театрально-декорационным искусством. С конца 1970-х по настоящее время он работает в области станковой живописи, особенно в жанровой картине и пейзаже. С 1990-х годов художник большее внимание уделяет графике.

