Балканский велаят Туркменистана выполнил план по сбору хлопка

Хлопкоробы Балканского велаята Туркменистана завершили уборочную кампанию и выполнили договорные обязательства по сбору хлопка-сырца. Об этом сообщает TDH.

Как отмечает агентство, успешное завершение уборочной кампании стало возможным благодаря государственной поддержке сельхозпроизводителей, включая обеспечение минеральными удобрениями, высококачественными семенами и современной техникой от ведущих зарубежных компаний, а также своевременные расчеты за поставленную продукцию.

Сельские труженики региона выразили признательность руководству страны за создание условий для развития отрасли.

Ранее сообщалось, что план по сбору хлопка в Балканском велаяте был установлен на уровне 16 тыс. тонн с площади 13 тыс. гектаров.

Всего в 2025 году планируется собрать свыше 1,2 млн тонн «белого золота».