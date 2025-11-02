Bild: Грабители Лувра предлагали украденные драгоценности через даркнет

Немецкая газета Bild сообщила, что злоумышленники, совершившие ограбление парижского Лувра в октябре, пытались продать похищенные ценности через даркнет. Об этом изданию рассказал глава израильской охранной фирмы CGI Group Цвика Наве.

По его словам, через пять дней после ограбления с компанией через официальный сайт связался человек, представившийся посредником грабителей. Он уточнил, готова ли фирма вести переговоры в даркнете о покупке произведений искусства, и потребовал ответа в течение 24 часов.

Как пояснил Наве, CGI Group ранее была нанята анонимным лицом, связанным с Лувром, для розыска похищенных драгоценностей. Охранная фирма согласилась на предложение посредника. После серии переговоров и проверок выяснилось, что у контактного лица имеется как минимум часть украденных вещей.

Директор CGI Group сообщил, что фирма проинформировала об этом соответствующие органы власти в Париже, однако бюрократические проволочки помешали вернуть произведения искусства.

Напомним, утром 19 октября преступники проникли в «Галерею Аполлона» Лувра и похитили девять ювелирных украшений. Ранее французские власти сообщали о росте угрозы преступлений в отношении музеев и церквей.