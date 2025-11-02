Туркменистан представил свою позицию на Генконференции ЮНЕСКО в Самарканде

Министр культуры Туркменистана А.Шамырадов принял участие в пленарном заседании 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит в Самарканде 31 октября, сообщается на странице соцсети посольства Туркменистана во Франции.

В своем выступлении министр отметил символичность проведения конференции за пределами Парижа впервые за более чем 40 лет. Выбор Самарканда как площадки для мероприятия, по словам главы ведомства, отражает стремление ЮНЕСКО укреплять взаимопонимание и культурный диалог между народами.

А.Шамырадов подчеркнул, что сотрудничество с ЮНЕСКО является приоритетным направлением внешней политики Туркменистана, которая основана на принципах постоянного нейтралитета, открытости и равноправного партнерства.

Министр дал высокую оценку многолетнему взаимодействию Туркменистана с ЮНЕСКО в области культуры, образования, науки и цифровых технологий. Он сообщил, что в стране зарегистрировано более тысячи памятников истории и культуры, три из которых внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Древний Мерв, Куня-Ургенч и Парфянские крепости Ниса.

А.Шамырадов проинформировал о выдвижении кандидатуры Туркменистана в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия на период 2026–2030 годов. Также он отметил развитие сотрудничества в рамках программ ЮНЕСКО «ЮНИТВИН», «Человек и биосфера», «Память мира» и «Глобальная сеть креативных городов».

В завершение выступления министр подтвердил готовность Туркменистана продолжать активное участие в реализации миссии ЮНЕСКО по укреплению мира, взаимопонимания и гуманистических ценностей.