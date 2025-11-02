Ташкент примет IV Азиатские молодежные игры в 2029 году

Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии принял решение о проведении IV Азиатских молодежных игр в Ташкенте в 2029 году. Об этом было объявлено во время церемонии закрытия III Азиатских молодежных игр в Бахрейне, сообщает olympic.uz.

Изначально столица Узбекистана должна была принять соревнования в 2025 году. Однако в декабре 2024 года Олимпийский совет Азии передал право на проведение игр Бахрейну в связи с тем, что строительство Олимпийского городка в Ташкенте не было завершено в установленные сроки.

Азиатские молодежные игры были учреждены в 2009 году. Первые соревнования состоялись в Сингапуре, вторые прошли в китайском городе Нанкин в 2013 году. Третьи игры состоялись в 2025 году в Бахрейне, где узбекские спортсмены показали лучший результат в истории участия страны в этих соревнованиях.