Рахмет Таганов завоевал серебро чемпионата мира по джиу-джитсу в Таиланде

Туркменский спортсмен Рахмет Таганов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по джиу-джитсу в Бангкоке.

Таганов выступал в весовой категории до 69 кг. Победителем турнира стал канадец Уилер Кевин, бронзовые награды достались спортсмену из Бахрейна Исмаилу Исе и представителю Республики Корея Чон Чхол Су.

Соревнования проходят на арене Hua Mak Indoor Stadium. В чемпионате мира принимают участие более 800 спортсменов из 59 стран.