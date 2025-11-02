Председатель Меджлиса Туркменистана встретилась с послом Палестины в Ашхабаде

Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова 31 октября провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Туркменистане Абухиджлех Раной. Об этом сообщается на сайте Меджлиса.

Посол была ознакомлена с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики страны, составом туркменского Парламента и деятельностью по законодательному обеспечению широкомасштабных социально-экономических реформ, реализуемых в различных сферах. Особое внимание было уделено значению инициатив, продвигаемых Туркменистаном по укреплению основ мира, стабильности и благополучия в регионе и мире.

В ходе встречи посол выразила благодарность руководству Туркменистана за гуманитарную помощь, направленную Палестине за счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны сошлись во мнении, что в целях повышения эффективности межпарламентских отношений необходимо налаживать связи между профильными комитетами, молодежью и женщинами-парламентариями, отмечает источник.