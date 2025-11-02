Предприниматели из ОАЭ закупили авиакеросин на бирже Туркменистана

31 октября, на Товарно-сырьевой бирже Туркменистана состоялись торги на внешнем рынке, в ходе которых была осуществлена сделка по реализации нефтепродуктов, сообщается на сайте ГТСБ.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов заключили контракт с Государственным концерном «Туркменнебит» на приобретение авиационного керосина марки «Jet A-1». По итогам торговой сессии была зафиксирована одна сделка на общую сумму 3 701 250 долларов США.