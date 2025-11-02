Определились все четвертьфиналисты Лиги вызова АФК в зоне Запад, «Алтын Асыр» завершил выступление

Оманский «Аль-Шабаб», кувейтский «Аль-Кувейт», ливанский «Аль-Ансар» и кыргызский «Мурас Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги вызова АФК в зоне Запад. Туркменский «Алтын Асыр» завершил выступление на групповом этапе.

В решающем матче группового этапа подопечные Язкули Ходжагельдыева уступили «Аль-Шабабу» со счетом 1:3. Для выхода в плей-офф в качестве второй лучшей команды из трех групп Западной зоны «Алтын Асыру» требовалась либо ничья в матче «Аль-Сиб» – «Аль-Ансар», либо потеря очков «Аль-Кувейтом» в игре против бангладешского «Башундхара Кингз». Однако «Аль-Ансар» одержал победу над «Аль-Сибом» (2:1), а «Аль-Кувейт» обыграл «Башундхара Кингз» (2:0).

По итогам группового этапа именно ливанский «Аль-Ансар» стал лучшей второй командой из трех групп Западной зоны, опередив «Алтын Асыр» только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Обзоры матчей «Алтын Асыра» на групповом этапе: