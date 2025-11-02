В Ашхабаде состоится общественный прием граждан по правовым вопросам

15 ноября в столице Туркменистана пройдет общественный прием граждан по правовым вопросам. Мероприятие организовано с участием представителей ключевых правовых ведомств страны, сообщается в газете «Туркменистан».

В приеме примут участие сотрудники Министерства юстиции Туркменистана, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, а также члены коллегии адвокатов города Ашхабада.

Прием граждан будет проходить в здании Министерства юстиции Туркменистана, расположенном по адресу: проспект Арчабил, дом 150. Время проведения: с 9:00 до 12:00.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться по телефонам: 39-19-20, 39-19-21.