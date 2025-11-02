В Ашхабаде прошел конкурс среди работниц банковской системы

В конце октября в Ашхабаде состоялся конкурс «Счастливые женщины Родины, вдохновленные развитием при Аркадаг Сердаре». Мероприятие было организовано Центральным банком Туркменистана совместно с Центральным советом Союза женщин Туркменистана и Национальным центром профсоюзов страны.

Конкурс был приурочен к празднованию 34-й годовщины независимости Туркменистана и 32-летия введения в обращение национальной валюты. Основной целью мероприятия стало прославление культурного наследия, традиций и обычаев, а также продвижение ценностей святости семьи и здорового образа жизни.В конкурсе приняли участие женщины, работающие в банковской системе Туркменистана. Участницы рассказали о достижениях в профессиональной деятельности и продемонстрировали свою любовь к выбранной специальности.