В Ашхабаде прошел конкурс среди работниц банковской системы
В конце октября в Ашхабаде состоялся конкурс «Счастливые женщины Родины, вдохновленные развитием при Аркадаг Сердаре». Мероприятие было организовано Центральным банком Туркменистана совместно с Центральным советом Союза женщин Туркменистана и Национальным центром профсоюзов страны.
Конкурс был приурочен к празднованию 34-й годовщины независимости Туркменистана и 32-летия введения в обращение национальной валюты. Основной целью мероприятия стало прославление культурного наследия, традиций и обычаев, а также продвижение ценностей святости семьи и здорового образа жизни.В конкурсе приняли участие женщины, работающие в банковской системе Туркменистана. Участницы рассказали о достижениях в профессиональной деятельности и продемонстрировали свою любовь к выбранной специальности.
В программу мероприятия вошли музыкальные номера, чтение газелей, посвященных историческим событиям. Участницы также представили различные национальные блюда, приготовленные на основе рецептов из книги «Благословенный туркменский сачак».
По итогам конкурса участницам были вручены грамоты и памятные подарки.