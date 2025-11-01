Частный сектор Туркменистана создал около 500 тысяч новых рабочих мест

Представители частного сектора Туркменистана создали около 500 тысяч новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев в своем выступлении в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

Вице-премьер отметил роль Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, который активно участвует в международном форуме.

«Созданный в 2008 году Союз промышленников и предпринимателей в настоящее время объединяет более 29 тысяч членов, превратившись в мощное объединение бизнесменов, ведущих деятельность практически во всех секторах экономики», – сказал Атагулыев.

По его словам, в результате поддержки на государственном уровне представители частного сектора занимают важное место в осуществлении социально-экономических преобразований в стране.

«Предпринимателями за счет собственных средств, а также кредитов и привлеченных инвестиций были построены и введены в эксплуатацию заводы и фабрики с современными технологиями, относящиеся к различным секторам. С реализацией этих проектов было создано около 500 тысяч новых рабочих мест», – подчеркнул вице-премьер.

Атагулыев отметил, что продукция, производимая на этих предприятиях, наряду с обеспечением внутреннего рынка различными видами товаров, экспортируется на зарубежные рынки.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

Turkmenportal выступает официальным медиа-партнером форума.