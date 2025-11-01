Ученики туркмено-российской школы изучили природное наследие Балканского велаята

Учащиеся Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина совершили образовательную поездку по Балканскому велаяту с посещением уникальных природных и исторических памятников региона.

Группа десятиклассников и их родителей вылетела ранним утром из Ашхабада в Туркменбаши, откуда на внедорожниках отправилась к главной цели путешествия – природному памятнику Янги-Кала, расположенному в 160 км восточнее города.

Маршрут экспедиции пролегал через пустынную местность с каменными россыпями. Во время путешествия участники посетили несколько значимых объектов. Первой остановкой стало святое место Гозли-Ата – место захоронения почитаемого святого XI века, к которому примыкает уникальное кладбище с захоронениями IX-XI веков.

Следующим пунктом программы стал каньон Кемаль-Ата, прорезанный небольшой речкой и зарослями тамариска. Особенностью каньона являются огромные каменные шары круглой и овальной формы, «замурованные» в отвесной стене и усеивающие левый откос.

Главной достопримечательностью поездки стал природный памятник Янги-Кала («Огненные крепости») – формации из разноцветных пород, представляющие собой дно древнего моря. Равнинная местность здесь чередуется горами розового, красного, белого и зеленоватого цветов, образующими причудливые формы, напоминающие замки, корабли и крепостные стены.

Организаторы экскурсии провели для участников подробную экскурсию по памятнику природы и организовали полевой обед. В тот же день группа вернулась в Ашхабад.