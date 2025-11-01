Туркменская делегация примет участие в международном форуме МТК «Север-Юг» в Астрахани

Представители логистического комплекса Туркменистана посетят Астраханскую область для участия в III Астраханском международном форуме «МТК Север – Юг – новые горизонты», который пройдет 26-28 ноября. Об этом сообщает министерство внешних связей Астраханской области по итогам встречи министра внешних связей региона Владимира Головкова с консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между Астраханской областью и Туркменистаном. Особое внимание было уделено расширению торговых поставок и логистическому взаимодействию.

«В этом году возобновлены поставки в Туркменистан астраханской мороженой и вяленой рыбы», – отметил Владимир Головков. По его словам, на туркменский рынок также экспортируется пшеничная мука. По итогам трех кварталов 2025 года в Туркменистан отгружено более 3 тысяч тонн муки.

Стороны обсудили различные направления сотрудничества в гуманитарной сфере. Речь шла о взаимодействии образовательных организаций Астраханской области и Туркменистана, а также о развитии молодежной политики.