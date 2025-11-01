Туркменистан предложил Германии сотрудничество в экспорте текстильной продукции в Европу

Туркменистан приглашает Германию к сотрудничеству в выводе на европейский рынок экологически чистой текстильной продукции, производимой на высокотехнологичных предприятиях. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев.

«Мы приглашаем к сотрудничеству в выводе на европейский рынок экологически чистой текстильной продукции, производимой на высокотехнологичных предприятиях, соответствующей международным стандартам. Мы уверены, что это сотрудничество будет выгодно обеим сторонам», – сказал Атагулыев в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

По словам вице-премьера, в настоящее время в текстильной промышленности Туркменистана действуют около 60 предприятий, оснащенных передовым оборудованием. Около 70% производимой на них текстильной продукции экспортируется в зарубежные страны.

Атагулыев отметил, что Туркменистан ориентирован на дальнейшее повышение экспортного потенциала этого сектора и призывает немецкие машиностроительные предприятия к прямому сотрудничеству с целью установки высокотехнологичного оборудования на вновь создаваемых производствах.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

