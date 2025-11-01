Туркменистан и ЮАР обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и посол Южно-Африканской Республики в Бельгии Токозиле Хаса провели встречу в Брюсселе для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии в Брюсселе.

Во встрече также принял участие президент организации Brussels Africa Hub Муктар Бах. Стороны обсудили потенциал взаимодействия в области энергетики, сельского хозяйства и логистики.

Как отметил Сапар Пальванов, Туркменистан, располагая значительными энергетическими ресурсами, активно развивает проекты в сфере чистой и возобновляемой энергетики. ЮАР, в свою очередь, обладает опытом технологической модернизации энергетического сектора, что открывает возможности для обмена технологиями.

В сельскохозяйственной сфере участники встречи обсудили перспективы взаимного обмена опытом. ЮАР является одним из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции на африканском континенте. Обе страны заинтересованы в укреплении продовольственной безопасности и развитии устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы портового управления и логистики с учетом стратегического значения транспортной инфраструктуры ЮАР, обладающей крупнейшим портом на континенте.

Дипломаты обсудили организацию деловых миссий в Туркменистан и ответных визитов туркменских представителей в ЮАР для установления прямых контактов между бизнес-сообществами. Посол ЮАР подтвердила готовность содействовать реализации этой инициативы.

Участники встречи также затронули тему подготовки к саммиту G20, который состоится в ноябре в ЮАР, и параллельных мероприятий по вопросам энергетической безопасности с участием представителей энергетического сектора Туркменистана.

Стороны обсудили идею создания в Брюсселе нового формата диалога между послами стран Африканского союза и Центральной Азии для укрепления межрегионального сотрудничества.