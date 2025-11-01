«Туркменгаз» предлагает германским компаниям участие в долгосрочных проектах

Государственный концерн «Туркменгаз» приглашает германские компании к участию в реализации долгосрочных проектов по освоению углеводородных ресурсов страны. Об этом заявил заместитель председателя концерна Бердимырат Аманов в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

«Туркменистан придает огромное значение торгово-экономическому сотрудничеству и приглашает германских партнеров к активному участию в проектах с привлечением капитала и передовых технологий», – сообщил Аманов.

По его словам, концерн приветствует различные формы сотрудничества – от прямых инвестиций до контрактов на строительство и поставку оборудования с финансированием через экспортно-кредитные агентства. Приоритет отдается стимулированию прямых иностранных инвестиций.

Потенциальные ресурсы углеводородов Туркменистана составляют 71,2 млрд тонн нефтяного эквивалента. Запасы крупнейшего месторождения «Галкыныш» совместно с месторождениями Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа, что подтверждено независимым аудитом британской компании Gafney, Cline & Associates.

Замглавы концерна подчеркнул, что опыт взаимодействия с иностранными компаниями доказал способность Туркменистана не только привлекать инвестиции, но и корректно выполнять обязательства в установленные сроки, что закрепляет за страной статус надежного партнера в долгосрочных инвестиционных проектах.

«Туркменгаз» занимается разработкой газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой природного газа и газового конденсата, а также экспортом энергоносителей.