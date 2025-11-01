«Туркменгаз» и Siemens подпишут контракт на ремонт турбин на сумму более $100 млн

Государственный концерн «Туркменгаз» и немецкая компания Siemens Energy Global GmbH & Co. KG планируют в ближайшее время подписать контракт на ремонт компрессоров и силовых турбин на общую сумму $108 млн. Об этом заявил заместитель председателя «Туркменгаза» Бердимырат Аманов в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

«Государственный концерн «Туркменгаз» давно и успешно сотрудничает с компаниями Федеративной Республики Германия, и мы придаем большое значение дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего долгосрочным интересам наших стран… В ближайшее время… планируется подписание контракта на ремонт компрессоров и силовых турбин на общую сумму 108 млн долларов США», – сказал Аманов.

Он отметил плодотворное партнерство «Туркменгаза» с Siemens Energy в рамках меморандума о сотрудничестве по модернизации компрессорных станций, подписанного 28 ноября 2023 года.

По словам замглавы концерна, туркменская сторона также сотрудничает с крупным химическим концерном BASF. В период с 2020 по 2025 год через торгового партнера производителя было приобретено химических средств в объеме 2 152 тонн на сумму свыше €22 млн. Аманов предложил рассмотреть возможность заключения долгосрочного контракта напрямую с компанией BASF SE.

«Не останавливаясь на достигнутом, мы готовы наметить новые ориентиры в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. «Туркменгаз» подтверждает дальнейшие планы по укреплению партнерства с компаниями Германии по таким направлениям, как закупка различных видов труб, химических реагентов, оборудования и запасных частей, а также строительство компрессорных станций», – заключил представитель концерна.