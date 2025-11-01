Президент Туркменистана проведет встречу с Трампом на полях саммита в Вашингтоне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведет двустороннюю встречу с Президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «Центральная Азия – Соединенные Штаты Америки», сообщает TDH.

«Заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отчитался о подготовке к запланированному рабочему визиту Президента Туркменистана в Соединённые Штаты Америки по приглашению Президента Дональда Трампа в целях проведения двусторонней встречи на высшем уровне и участия в саммите «Центральная Азия + США», которые состоятся в Вашингтоне», – говорится в сообщении.

Как отметил Сердар Бердымухамедов, имеются хорошие перспективы для дальнейшего развития туркмено-американских отношений. «Предстоящий в США саммит призван содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что саммит «Центральная Азия + США» запланирован на 6 ноября.