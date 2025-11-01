В Туркменистане продолжается отборочный этап конкурса «Цифровое решение – 2025»

С целью выявления и поощрения молодежи, занимающейся интеллектуальными технологиями, передовыми разработками и новыми инновациями, Министерство связи Туркменистана ежегодно проводит конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2025».

В настоящее время продолжается отборочный этап очередного конкурса. В рамках конкурса молодые люди, стремящиеся генерировать новые идеи для развития цифровой экономики и совершенствоваться наравне с технологическим прогрессом, демонстрируют свои навыки и мастерство по различным номинациям конкурса.

С момента объявления конкурса поступило более 350 цифровых проектов от энтузиастов, интересующихся технологическими преобразованиями, студентов и учащейся молодежи страны. В эти дни в здании министерства связи Туркменистана комиссия, состоящая из представителей министерств и отраслевых ведомств страны, оценивает разработанные молодежью цифровые решения на основании утвержденного регламента конкурса.

Молодые участники, в свою очередь, демонстрируют свои навыки в разработке таких цифровых решений, как интеллектуальные роботы, виртуальные помощники, системы распознавания лиц, электронные устройства, управляемые с мобильных телефонов и голосом.

Данный конкурс наряду с совершенствованием цифровых интеллектуальных технологий и методов, дистанционным управлением производством и расширением системы цифровых услуг в стране, предоставляет молодым ученым и студентам возможность внедрять свои подготовленные новые цифровые решения в социально-экономические условия.​​​​​​​​​​​​​​​​