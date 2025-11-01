В Ашхабаде отметили День национального единства Индии

День национального единства Индии и 150-летие со дня рождения одного из отцов-основателей индийского государства Сардара Валлабхбхаи Пателя отметили в столице Туркменистана. Мероприятие организовало посольство Индии в Ашхабаде.

С приветственной речью выступил посол республики в Туркменистане Бандару Вилсонбабу. Он напомнил, что Сардар Патель был одной из ключевых фигур ненасильственной борьбы Индии за независимость и занимал пост первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел страны после обретения независимости.

«Сардар Патель, которого с любовью называют «Железным человеком Индии», сыграл важнейшую роль в интеграции более 560 княжеств в состав Индии», – отметил дипломат. Он также подчеркнул, что Патель известен как «отец индийской гражданской службы» за свою новаторскую роль в создании общенациональной системы государственного управления.

Посол напомнил, что правительство Индии ежегодно отмечает день рождения Сардара Пателя (31 октября) как День национального единства начиная с 2014 года. В 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл 182-метровую «Статую Единства» в честь Пателя близ города Кевадия в штате Гуджарат.

Вилсонбабу подчеркнул, что Индию и Туркменистан связывают древние цивилизационные, культурные и межличностные связи. «Как 4-я по величине экономика мира и самая быстрорастущая крупная экономика, Индия готова делиться своим опытом и экспертными знаниями в области развития в соответствии с потребностями и приоритетами Туркменистана», – заявил индийский дипломат.