Туркменский тяжелоатлет стал чемпионом юношеских Азиатских игр и установил рекорд

Представитель Туркменистана Дидарбек Джумабаев завоевал золотую медаль в толчке на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), выступая в весовой категории до 79 кг.

Спортсмен в своей лучшей попытке поднял штангу весом 177 кг, установив юношеские рекорды Азии и Азиатских игр. Серебряным призером стал казахстанец Нуржан Жумабай с результатом 176 кг, бронзовую награду завоевал китаец Сяо Ао (172 кг).

Также Джумабаев стал бронзовым призером в рывке, подняв 138 кг.