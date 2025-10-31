Туркменистан развивает транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг

Туркменистан развивает современную транспортную инфраструктуру для превращения страны в один из центров транспортного сообщения по линии Восток-Запад и Север-Юг, заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков.

«Одним из приоритетов инвестиционного развития Туркменистана является совершенствование современной транспортной и логистической инфраструктуры, превращение нашей страны в один из центров транспортного сообщения по линии Восток-Запад и Север-Юг», – сказал Ялаков в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

Он отметил, что страна находится на пересечении нескольких межрегиональных торговых маршрутов, что способствует выходу отечественных производителей на новые внешние рынки.

По словам Ялакова, Туркменистан располагает развитой сетью воздушного сообщения с семью международными аэропортами и перспективными железнодорожными маршрутами, включая транзитный коридор ТРАСЕКА. Страна находится на Транскаспийском международном транспортном маршруте, связывающем Европу и Китай, а также участвует в Транспортном коридоре Север-Юг и Лазуритовом коридоре, соединяющем Афганистан с Турцией.

Замминистра сообщил, что значительно модернизирован автомобильный транспорт страны. В текущем году планируется завершить строительство третьей очереди автобана Ашхабад – Туркменабад, что позволит соединить Туркменистан с Узбекистаном. Туркменбашинский международный морской порт с развитой инфраструктурой улучшил доступ к мировым морским маршрутам и увеличил объем морских перевозок.

Ялаков также отметил, что Туркменистан продолжает активную работу по присоединению к ВТО. Особое внимание уделяется доработке Меморандума о внешнеторговом режиме и поэтапному внедрению стандартов и правил ВТО в тесном контакте с секретариатом организации.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

Turkmenportal выступает официальным медиа-партнером форума.