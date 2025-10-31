Туркменистан принял участие в открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

30 октября в Самарканде начала работу 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО — главного руководящего органа организации. Делегацию Туркменистана на мероприятии возглавил министр культуры А. Ашыров.

В конференции принимают участие более 5 тысяч представителей из 193 государств, включая глав государств и правительств, министров, ученых и лидеров в области культуры, науки и образования. На открытии присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, а в церемонии открытия приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.

В первой половине дня состоялись выборы председателя Генеральной конференции. Им стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш во Франции Хондкер Мухаммед Талха. В рамках конференции также пройдут выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные программы.

Накануне, 28 октября, в рамках 14-го Молодёжного форума ЮНЕСКО более 150 молодых лидеров из 140 стран обсудили вопросы борьбы с изменением климата.

Работа 43-й сессии продлится до 13 ноября.