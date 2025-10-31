Туркменистан ориентирует экономику на выпуск востребованной продукции

Целью структурных преобразований экономики Туркменистана является создание конкурентоспособных видов отечественной продукции, востребованных как на внутреннем, так и на внешних рынках. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков.

«Целью структурных преобразований экономики Туркменистана является создание конкурентоспособных видов отечественной продукции, востребованных как на внутреннем, так и на внешних рынках, опережающий рост обрабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью на основе местного сырья и ресурсов», – сказал Ялаков в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

По его словам, одним из стратегических направлений инвестиционной политики Туркменистана остается привлечение прямых иностранных инвестиций с целевой направленностью на внедрение новейших технологий и производств, современного оборудования.

«Их приоритетное направление – в инновации, производство с высокой добавленной стоимостью, в развитие человеческого капитала и сферы, призванные обеспечить экологическую и социально-экономическую безопасность страны», – отметил замминистра.

Ялаков подчеркнул, что страна стремится создавать конкурентную деловую и инвестиционную среду, которая обеспечивала бы условия для благоприятного развития бизнеса, в том числе за счет стимулирования рыночной деятельности и предпринимательства.

Он назвал приоритетные направления международного взаимодействия: развитие транспортно-логистических коридоров, энергетическое взаимодействие и устойчивое развитие, развитие цифровой экономики и электронного правительства, сотрудничество в области сельского хозяйства и водных ресурсов.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

