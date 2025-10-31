Туркменистан нацелен на стратегическое партнерство с банками Германии

Туркменистан стремится к стратегическому и взаимовыгодному сотрудничеству с финансовыми организациями Германии, объем совместных проектов с немецкими банками уже составляет около $700 млн. Об этом заявил заместитель начальника управления международных финансов Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Сердар Юсупов в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

«Говоря о сотрудничестве с финансовыми организациями Германии, мы стремимся, чтобы оно носило стратегический и взаимовыгодный характер. На сегодняшний день такие финансовые институты, как Deutsche Bank, Commerzbank, а также экспортно-кредитное агентство Euler Hermes, зарекомендовали себя надежными партнерами при реализации ряда совместных проектов и контрактов в ключевых секторах экономики Туркменистана, таких как текстильная промышленность, промышленность строительных материалов, медицинская промышленность, нефтегазовая и газохимическая промышленности. В суммарном выражении объем этого сотрудничества составляет около $700 млн», – сказал он на форуме.

Юсупов отметил динамичное развитие банковской системы Туркменистана. По его словам, банки страны предлагают широкий спектр услуг: корпоративное и розничное кредитование, торговое и проектное финансирование, различные виды депозитов, банковские карты, внутренние и международные платежи и переводы. Банки Туркменистана интегрированы в национальную систему платежей Центрального банка, международную систему SWIFT, а также в глобальные платежные системы VISA и Mastercard.

Он отметил, что финансовые институты страны строго соблюдают национальное и международное законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и борьбе с коррупцией. Внедряются автоматизированные системы финансового мониторинга, применяется риск-ориентированный подход к клиентам. Банки Туркменистана строго соблюдают санкционные режимы, включая те, что введены ООН, США, ЕС и странами «Большой семерки».

По словам Юсупова, Туркменистан последовательно движется по пути более глубокой интеграции в мировую экономику и финансовый рынок. Страна открыта к обсуждению новых планов сотрудничества с Германией, основанного на доверии и взаимной выгоде, в таких направлениях, как финансовые услуги и инвестиции, документарный бизнес и торговое финансирование, развитие банковской инфраструктуры с использованием современных цифровых технологий и подготовка высококвалифицированных кадров.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

Turkmenportal выступает официальным медиа-партнером форума.