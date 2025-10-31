Обсуждены новые возможности поставки японской автотехники в Туркменистан

Вчера представители Министерства автомобильного транспорта Туркменистана и японских компаний «Sumitomo Corporation» и «Toyota Central Asia» встретились за круглым столом, который прошел в формате видеоконференции.

Тема встречи была «Возможности сотрудничества с японскими компаниями в сфере поставок автомобильной техники».

Стороны отметили ранее установленное сотрудничество между Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и «Sumitomo Corporation» в сфере поставок такси и других транспортных средств для общественных нужд, а также важность дальнейшего укрепления этих отношений на взаимовыгодной основе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможных будущих проектах.

В заключение представителям японских компаний было предложено принять активное участие в Международной конференции и выставке «Международные транспортные коридоры: взаимосвязанность и развитие-2025», которая состоится в Ашхабаде 26-27 ноября, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Японии.