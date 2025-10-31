Киберспортивная Олимпиада-2027 в Саудовской Аравии не состоится

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о завершении партнёрства с национальными олимпийским и параолимпийским комитетами Саудовской Аравии по организации Олимпиады по киберспорту, пишет Reuters.

В 2024 году стороны анонсировали совместное проведение киберспортивной Олимпиады в Саудовской Аравии. Первоначально мероприятие планировалось на 2025 год, но позднее было перенесено на 2027-й. Олимпиада должна была стать частью 12-летнего партнёрства между МОК и королевством, предполагавшего регулярное проведение подобных турниров.

Согласно заявлению МОК, теперь каждая из сторон будет самостоятельно реализовывать свои киберспортивные инициативы. Комитет разработает новый подход к проведению Олимпиады по киберспорту, однако сроки и место проведения пока не определены.

МОК начал взаимодействие с киберспортивным сообществом в 2018 году, когда провёл профильный форум в Лозанне. После этого был создан специальный отдел, который в 2023 году преобразовали в отдельную комиссию по киберспорту.

Первые виртуальные Олимпийские игры состоялись в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. В программу вошли Gran Turismo Sport, велосимулятор Zwift и парусная Virtual Regatta. Выбор дисциплин вызвал критику сообщества, назвавшего его «абсолютно случайным». Повторное проведение, запланированное на 2022 год, было заменено концепцией Олимпиады по киберспорту.