В Министерстве связи Туркменистана прошла консультативная встреча, посвященная роли женщин в развитии страны

Сегодня, 30 октября в конференц-зале Министерства связи Туркменистана состоялась консультативная встреча под названием «Ösüşlere beslenen parahat, asuda Watanyň buýsançly zenanlary». Мероприятие было организовано Центральным советом Союза женщин Туркменистана при участии представительниц различных отраслей экономики и сотрудниц предприятий Министерства связи.

В ходе встречи опытные женщины-специалисты выступили с содержательными докладами о достойном вкладе в развитие и совершенствование коммуникационной системы страны, повышение качества и расширение спектра услуг связи, предоставляемых населению.Участницы мероприятия, многие из которых десятилетиями добросовестно трудятся в различных секторах экономики, поделились своим опытом и достижениями. Особо отмечалось большое внимание, уделяемое в стране положению женщин и воспитанию девушек. Выступающие подчеркнули достойное место туркменских женщин в различных отраслях народного хозяйства и их успехи, достигнутые благодаря профессионализму и мастерству.