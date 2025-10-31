Внешний долг Туркменистана по итогам 2024 года составил 4,1% к ВВП

Внешний долг Туркменистана по результатам 2024 года составил 4,1% к ВВП, при этом внутренний долг в стране отсутствует с января 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков.

«Объем ВВП по итогам 2024 года составил свыше 68,7 млрд долларов США. По итогам 8 месяцев текущего года – 48,7 млрд долларов США. Темпы экономического роста поддерживается на уровне 6,3%. Туркменистан проводит взвешенную политику в области внутреннего и внешнего долга. Внутренний долг полностью отсутствует с января 2022 года. Внешний долг по итогам 2024 года составил 4,1% к ВВП», – сказал Ялаков в ходе Дней экономики Туркменистана в Германии.

Заместитель министра подчеркнул, что Туркменистан придерживается взвешенной долговой политики, что позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность и устойчивые темпы экономического развития.

По его словам, по итогам 2024 года инвестиции в экономику Туркменистана составили свыше 12,1 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 9%. Доля иностранных инвестиций составила 11,6% от общего объема инвестиций, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 1,4%. В суммарном выражении иностранные инвестиции составили более 1,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом почти на 25%. По итогам восьми месяцев текущего года инвестиции составили 8,3 млрд долларов США.

Ялаков отметил, что наиболее приоритетными сферами для инвестиций являются нефтегазовая отрасль, нефте- и газохимия, энергетика, строительство и агропромышленный комплекс.

Проводимая макроэкономическая политика способствует устойчивой стабильности и снижению инфляции, которая по итогам 2024 года составила 3,8%, по итогам трех кварталов текущего года – 3,9%, сообщил заместитель министра.

На высоком уровне находится внешнеторговый оборот Туркменистана, который по итогам 2024 года составил 19,7 млрд долларов США, по итогам восьми месяцев текущего года – 14,1 млрд долларов США. При этом экспорт превалирует над импортом. В экспорте стабильно растет доля углеводородов и продукции перерабатывающих производств.

«Помимо экспорта природного газа, успешно экспортируются нефтепродукты, продукция газо- и нефтехимии. Расширяется география экспорта электроэнергии и минеральных удобрений, строительных материалов, химической, текстильной и пищевой продукции», – сказал Ялаков. Он добавил, что рост экспорта неуглеводородных отраслей стимулируется широким внедрением инновационных технологий и цифровых систем во все сферы производства, что повышает производительность и конкурентоспособность отечественной продукции.

Дни экономики Туркменистана проходят 30-31 октября во Франкфурте-на-Майне. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата Туркменистана в сотрудничестве с TMT Consulting Group.

Turkmenportal выступает официальным медиа-партнером форума.