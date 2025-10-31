Более 800 делегатов из 56 стран соберутся на конференции CIET 2025

3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне Аваза состоится Международная конференция «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана – Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее». Мероприятие соберет более 800 участников из 56 стран для обсуждения внедрения инновационных технологий, энергоэффективных решений и стандартов устойчивого строительства.

Ключевым направлением конференции станет развитие зелёной энергетики и устойчивого строительства, имеющее стратегическое значение для Туркменистана и региона. В рамках мероприятия запланировано проведение более 100 B2G встреч, которые позволят участникам наладить прямой контакт с представителями государственных органов, обсудить инвестиционные возможности и обменяться опытом в области устойчивого развития.

Участники конференции смогут не только представить свои продукты и услуги, но и заключить партнёрские соглашения, обсудить совместные проекты с государственными структурами и международными компаниями. Деловые обеды и вечерние мероприятия создадут условия для установления новых деловых контактов и укрепления существующих связей.

Среди ключевых спикеров CIET 2025 — Ондер Филиз, генеральный директор ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S., Сергей Лобанов, генеральный менеджер Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC, и Томохиро Такашина, директор представительства Kawasaki Heavy Industries, Ltd. в Туркменистане. Их выступления познакомят участников с лучшими международными практиками, современными технологиями и интеграцией экологичных подходов в производственные процессы.

Организаторы ожидают, что конференция станет платформой для стратегического диалога и развития устойчивых проектов, способствующих укреплению экономики Туркменистана и позиционированию страны как лидера в области зелёной энергетики и инновационного строительства.

Подробная информация доступна на официальном сайте: www.ciet-turkmenistan.com