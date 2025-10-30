Daewoo E&C стала золотым спонсором международной конференции CIET 2025

Южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. выступит золотым спонсором Международной конференции и выставки CIET 2025, которая пройдет 3–4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза». Статус золотого спонсора подчеркивает стратегическое партнерство между корейским подрядчиком и Туркменистаном в сфере энергетики и промышленности.

Daewoo E&C, основанная в 1973 году, является одним из ведущих мировых подрядчиков с более чем 50-летним опытом работы. Компания реализует проекты в более чем 30 странах, специализируясь на строительстве энергетических объектов, инфраструктуры и промышленных комплексов.

С 2022 года южнокорейская компания активно работает на туркменском рынке. Крупнейшим проектом Daewoo E&C в стране является строительство завода по производству минеральных удобрений в Туркменабаде стоимостью около $682 миллионов. Предприятие будет выпускать 350 000 тонн фосфатных удобрений и 100 000 тонн аммонийного сульфата ежегодно. Завершение проекта запланировано на 2028 год.

Участие Daewoo E&C в CIET 2025 призвано укрепить международный авторитет конференции и создать платформу для обмена опытом, внедрения передовых технологий и обсуждения перспектив устойчивого сотрудничества в энергетическом секторе региона.

Дополнительная информация о конференции доступна на официальном сайте: www.ciet-turkmenistan.com