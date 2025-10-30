«Яндекс» объявил о запуске новой категории носимых ИИ-устройств

На конференции «Алиса, что нового?» команда Яндекса анонсировала новую категорию носимых ИИ-устройств, интегрированных с фирменным ассистентом «Алиса AI». Первое устройство, поступающее в продажу в следующем году, позволит пользователям голосом фиксировать идеи, задачи и заметки без необходимости доставать смартфон. Сервис «Моя память» автоматически преобразует продиктованное в структурированные списки и напоминания, синхронизируемые между чатом и носимым устройством.

Носимые ИИ-устройства станут частью единого экосистемного опыта Яндекса: пользователи смогут взаимодействовать с «Алисой» через чат, умные колонки и новые гаджеты. С их помощью можно будет управлять повседневными задачами — например, записываться на услуги или формировать личные списки — исключительно голосом.

Кроме того, компания представила универсальную нейросеть «Алиса AI», призванную решать реальные задачи и обеспечивать более интеллектуальное взаимодействие с пользователями на всех платформах.