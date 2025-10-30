Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут встречу в Пусане 30 октября

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 30 октября в южнокорейском городе Пусан, сообщает Синьхуа.

По словам китайского дипломата, встреча состоится по взаимной договоренности между двумя странами. В ходе переговоров стороны намерены провести обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Мы готовы вместе с американской стороной прилагать усилия для содействия достижению позитивных результатов предстоящей встречи, чтобы определить новые направления и придать новый импульс стабильному развитию двусторонних отношений», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.