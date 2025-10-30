Российские дипломаты поздравили с 94-летием ветерана ВОВ в Ашхабаде

Сотрудники посольства России в Туркменистане поздравили с 94-летием ветерана Великой Отечественной войны Нину Самуткину, проживающую в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

«От всей души поздравляем Нину Григорьевну с днём рождения, желаем ей крепкого здоровья, благополучия и всего самого светлого!», – говорится в сообщении.

В годы войны Нина Григорьевна проживала в городе Алма-Ата и трудилась вместе со сверстниками в одном из местных военных госпиталей, помогая лечить раненых красноармейцев, добавили в пресс-службе.