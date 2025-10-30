Делегация министерства образования Туркменистана провела серию рабочих встреч в Вашингтоне

В рамках рабочего визита в США делегация министерства образования Туркменистана во главе с заместителем министра Азатом Атаевым провела переговоры с представителями ведущих образовательных организаций.

27 октября состоялась встреча с представителями платформы Coursera, в ходе которой была продемонстрирована система интеграции онлайн-обучения в университетскую среду. Coursera представила возможности доступа к курсам ведущих университетов мира, включая Стэнфорд, Мичиганский университет и учебные заведения Лиги Плюща, а также программы от крупных технологических компаний. Обсуждалась возможность запуска пилотного проекта для студентов старших курсов и преподавателей по приоритетным направлениям: инженерия, информационные технологии, энергетика, туризм и агропромышленный сектор.

В тот же день делегация встретилась с руководством Института технологической дипломатии Крача при Университете Пердью. Стороны обсудили форматы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, энергетики, современного производства и цифрового обучения. По итогам переговоров согласована совместная проработка пилотных онлайн-программ по направлениям AI/ML, анализу данных, кибербезопасности и инженерным специальностям.

28 октября Азат Атаев провел переговоры с представителями AC Language School. Встреча была сфокусирована на возможности запуска пилотных программ языковой подготовки для учебных заведений среднего профессионального и высшего образования с приоритетом для направлений туризма, технологий, энергетики и агросектора. Обсуждалась также подготовка преподавателей по модели train-the-trainer.

Туркменская сторона подтвердила заинтересованность в предметном обсуждении конкретных механизмов сотрудничества с учетом национальных приоритетов в сфере образования.