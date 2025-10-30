В Туркменистане издан толковый словарь финансовых и экономических терминов

В Туркменистане вышел в свет «Толковый словарь терминов, используемых в области финансов и экономики», в авторстве преподавателя Марыйского велаятского финансово-экономического училища Л. Сарыевой.

Словарь предназначен для преподавателей, студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, а также всех желающих улучшить свои знания в области экономики, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Словарь дает толкование понятий и терминов, широко используемых в различных областях экономики. Подробно объясняются значение, содержание и взаимосвязь ключевых терминов, в основном в области производства, экономической теории, финансов, микроэкономики и макроэкономики.