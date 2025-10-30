В театре Лебапа покажут ряд премьерных спектаклей по пьесам зарубежных драматургов

В эти дни в Лебапском Государственном музыкально-драматическом театре имени Сейитназара Сейди широко разворачиваются подготовительные работы к Неделе «Постоянный нейтралитет- основа дружбы и братства».

К показу готовятся пьесы известных писателей братских стран, которые пропагандируют гуманные принципы, являющиеся залогом надёжного будущего человечества, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В ходе Недели зрителям будут представлены: «Свекровь» азербайджанского драматурга Назима Мусазаде о семейной жизни, «Железная женщина» узбекского драматурга Шарафа Башбекова, сценическая постановка, созданная на основе повести «Белый пароход» кыргызского писателя Чингиза Айтматова, а также «Предложение» русского писателя и драматурга Антона Чехова, «Младшая невестка» узбекского писателя Нурулло Аббосхона и «Четыре жениха для Диляфруз» татарского драматурга Туфана Миннуллина.

Неделя спектаклей под названием «Постоянный Нейтралитет — основа дружбы и братства» пройдёт во всех театрах страны с 6 по 12 декабря.