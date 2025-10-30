В Корее организована встреча «Знакомство с Туркменистаном»

Посольство Туркменистана в Республике Корея 27 октября провело торжественное мероприятие на тему «Знакомство с Туркменистаном: внешняя политика, культурное наследие и туристические возможности».

Встреча была организована в рамках подготовки к Международному форуму высокого уровня в Ашхабаде 12 декабря, посвященному Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, в мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Корея, члены Ассоциации супруг иностранных послов в Сеуле (ASAS), а также представители ведущих корейских СМИ и организаций из сферы культуры.

Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев в своем выступлении, отметив приверженность Туркменистана продвижению глобального мира, диалога и конструктивного сотрудничества между народами, призвал корейскую сторону и представителей иностранных государств к активному участию в предстоящем Форуме в Ашхабаде.

Мероприятие станет глобальной площадкой для диалога на высоком уровне по вопросам мира, превентивной дипломатии, устойчивого развития, а также международного сотрудничества, отметил он.

В рамках мероприятия была организована специальная книжная выставка, а в традиционной туркменской юрте были представлены изделия туркменских мастеров, включая традиционные ковры, вышивку, ювелирные изделия.

В завершение мероприятия гостям была предложены блюда традиционной туркменской кухни, отмечает источник.