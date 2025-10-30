В Ашхабаде отметили 102-ю годовщину Дня Республики Турции

В резиденции посла Турецкой Республики в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики. В мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов, представители дипломатического корпуса и деловых кругов.

На приеме, послом Ахметом Демироком было зачитано послание Президента Турецкой Республики, адресованное турецким гражданам и друзьям Турции по всему миру. В своем обращении глава турецкого государства подчеркнул значимость Республики как «последнего бастиона самоотверженного народа» и отметил успехи страны в реализации целей «Века Турции» в оборонной промышленности, экономике, образовании и энергетике.

Выступая на приеме, Х. Гельдымурадов особо отметил высокий уровень двусторонних отношений, развивающихся благодаря усилиям глав государств.

Торгово-экономическое партнерство: Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров Туркменистана. В настоящее время в стране успешно работают около 200 турецких компаний, что свидетельствует о взаимном доверии и высокой заинтересованности в сотрудничестве.

Приоритетные отрасли: Активное сотрудничество осуществляется в торгово-экономической, промышленной, энергетической, строительной, текстильной, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Турецкие компании с первых дней независимости Туркменистана вносят важный вклад в реализацию крупных проектов в этих направлениях.

Инвестиции и технологии: Приоритетными задачами определены увеличение объема товарооборота, диверсификация структуры экспорта и импорта, развитие промышленной кооперации и технологического обмена. Работа в этом направлении ведется в рамках межправительственной туркмено-турецкой группы по экономическому сотрудничеству.

Культурно-гуманитарная сфера: Успешно развивается взаимодействие в области науки и образования, спорта, здравоохранения и культуры. Обмен студентами, культурные фестивали, научные конференции и дни культуры укрепляют дружбу и духовную близость между народами.

Гельдымурадов подчеркнул, что наследие Мустафы Кемаля Ататюрка продолжает служить важной основой для развития современной Турции и укрепления ее международного авторитета. Туркмено-турецкие отношения строятся на вековых культурных традициях, духовных ценностях и общих исторических корнях.

В рамках приема для гостей была организована насыщенная культурная программа с выступлениями и танцами представляющими различные страны. Участникам мероприятия были предложены разнообразные блюда традиционной турецкой кухни, создавшие атмосферу гостеприимства и дружбы.