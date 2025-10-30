Банк Аргентины выпустил памятную монету к ЧМ-2026 с голом Марадоны

Центральный банк Аргентины представил памятную серебряную монету, посвященную чемпионату мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На реверсе монеты изображена траектория легендарного сольного прохода Диего Марадоны, завершившегося голом в ворота сборной Англии на ЧМ-1986 в Мексике. В 2026 году исполнится 40 лет этому памятному событию. На аверсе помещен мяч, проходящий сквозь монету, что символизирует «страсть к футболу, присущую Аргентине», отмечается в описании.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, весит 27 г и имеет диаметр 40 мм. Тираж для внутреннего рынка составляет 2,5 тыс. штук, номинальная стоимость каждой – $10. Для международного обращения выпущены также золотые монеты аналогичного дизайна.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. Команда завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре. ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.