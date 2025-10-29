CIET-2025 в Туркменистане соберет лидеров строительства, промышленности и энергетики

3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря пройдет масштабная Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее». Регистрация на мероприятие уже завершена — свое участие подтвердили более 800 делегатов из 56 стран, включая министров, руководителей транснациональных корпораций, представителей международных финансовых институтов и исследовательских центров.

Организаторы называют конференцию главным отраслевым событием года в Центральной Азии. Мероприятие станет глобальной площадкой для обсуждения ключевых трендов — от декарбонизации и энергоэффективности до цифровизации производства и зелёного финансирования. В центре внимания — интеграция умных технологий в строительство и промышленность, развитие низкоуглеродной энергетики и укрепление международных партнёрств в рамках устойчивого развития.

Среди иностранных спикеров — представители ведущих международных компаний: Ахмет Чалык, председатель совета директоров Çalık Holding (Турция), Эрман Иличак, председатель Rönesans Holding (Турция), Хусаме Наими, директор по партнёрствам Bitdeer Technologies Group, и Мохаммед Беррегад, менеджер по развитию бизнеса DAMAC. Впервые в Туркменистане в рамках конференции примут участие такие крупные компании, как Bitdeer Technologies Group и DAMAC, что свидетельствует о растущем интересе мирового бизнеса к туркменскому рынку.

Программа конференции включает торжественное открытие 3 ноября, пленарное заседание, четыре панельные дискуссии, выставку достижений и гала-ужин. Стратегические сессии охватят цифровизацию и инновации в строительстве, новые тенденции в промышленности, государственно-частное партнёрство и финансирование, а также подготовку кадров. Участники обсудят внедрение BIM-технологий, роботизации, искусственного интеллекта, низкоуглеродных материалов, ESG-стандартов и механизмов зелёного финансирования.

Параллельно с деловой программой пройдет выставка современных строительных материалов, промышленных технологий, энергетических решений и цифровых инноваций. Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия www.ciet-turkmenistan.com.