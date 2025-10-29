Туркменские школьники стали призерами Международной олимпиады по русскому языку

Туркменские школьники Батыр Султанов и Айлар Атаева стали призерами XXI Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников имени В.Г. Костомарова, церемония награждения которой состоялась 20 октября в Москве в рамках XVII Ассамблеи Русского мира.

Батыр Султанов занял третье место в общем зачете олимпиады среди обучающихся старших классов зарубежных школ. Айлар Атаева была отмечена в специальной номинации, приуроченной к 95-летию со дня рождения основателя и первого ректора Института Пушкина В.Г. Костомарова.

Награды победителям вручали советник президента РФ Елена Ямпольская, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Никита Гусев и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) Владимир Толстой.

В очном этапе олимпиады, который прошел в Москве, приняли участие 27 финалистов из 22 стран мира. Участники прошли письменные и устные испытания в Институте Пушкина, а также посетили мастер-классы от экспертов института и культурно-просветительские мероприятия.

Олимпиада проводится с 1972 года при организации Института Пушкина и фонда «Русский мир» при поддержке МИД России и МАПРЯЛ.