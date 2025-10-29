Президент Туркменистана примет участие в саммите Центральная Азия – США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите Центральная Азия – США в Вашингтоне, который состоится 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИД.

«6 ноября 2025 года в г. Вашингтоне состоится саммит глав государств Центральной Азии и США, в котором примет участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп пригласил Сердара Бердымухамедова в Белый дом. На встрече планируется обсудить пути расширения экономических связей, укрепления безопасности и развития сотрудничества между США и государствами Центральной Азии.