Представители Туркменистана выступили на конференции «Лицо войны в зеркале искусства»

Международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова совместно с Российской государственной библиотекой провел Международную научно-практическую конференцию «Лицо войны в зеркале искусства», приуроченную к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Международному году мира и доверия.

Конференция была посвящена проблемам сохранения исторической памяти для будущих поколений, переосмыслению уроков, данных историей человечеству, созданию принципиально новых подходов для формирования таких понятий, как героизм, патриотизм, любовь к Родине, духовность, дружба, сострадание в сложных условиях современного мира.

На торжественном открытии конференции с приветственной речью выступила Алла Семенюк, заведующая отделом нотных изданий и звукозаписей РГБ, председатель секции музыкальных библиотек РБА, кандидат педагогических наук. Она отметила значимость этого события не только для деятелей культуры и искусства, но и в целом для мирового сообщества. Второй секретарь Посольства Туркменистана в РФ Сенем Сейдиева обратила внимание участников на важность развития диалога культур и сохранения исторической памяти для будущих поколений. Она передала в дар библиотеке книгу Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства». Композитор Мамед Гусейнов представил глубокий анализ данного произведения, подчеркнув философское переосмысление подвига Шукура бахши в контексте предвестия туркменского нейтралитета.

В дар Библиотеке от Оргкомитета фестиваля были переданы книга Сухана Туйлиева «Теория туркменской музыки» и сборники Мамеда Гусейнова: сборник избранных хоровых сочинений «Хрустальная часовня» и альбом «Шесть детских пьес для фортепиано» с иллюстрациями туркменского художника Коссекмурада Нурмурадова.

Участники конференции выступили с докладами по различным сферам искусства и науки. Большой сегмент докладов был представлен из Туркменистана. Модератором конференции в Туркменистане была доцент Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Елена Осипова. Участники из Туркменистана выступили с сообщениями, в которых взгляд на события Великой Отечественной войны был сфокусирован как на личностях, участниках военных событий, так и на произведениях мастеров искусств о военном прошлом. В рамках конференции состоялся концерт, сообщается в пресс-релизе Оргкомитета Международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова.