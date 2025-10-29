На начало ноября в Туркменистане сохранится тёплая погода

Конец октября и начало ноября в Туркменистане ознаменуется тёплой, ясной погодой, временами возможен ветер. В некоторых регионах пройдут небольшие дожди, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В Ашхабаде облачно с прояснениями. Днем от +20…+22°С до +28…+30°С. Ночью от +8…+10°С до +13…+15°С.

В Ахалском велаяте переменная облачность. Днем от +19…+24°С до +25…+30°С. Ночью от +6…+11°С до +11…+16°С.

В Балканском велаяте переменная облачность. Днем +26…+31°С. Ночью от +8…+13°С до +13…+18°С. В прибрежных районах дневная температура воздуха от + 19…+24°С. В конце недели возможен кратковременный дождь.

В Марыйском велаяте малооблачно. Днем от +19…+24°С до +27…+32°С. Ночью от +6…+11°С до +10…+15°С.

В Лебапском велаяте пасмурно. Днем от +18…+23°С до +27…+32°С. Ночью от +5…+10°С до +9…+14°С.

В Дашогузском велаяте облачно. Днем от +14…+19°С до +21…+26°С. Ночью от +2…+7°С до +7…+12°С. В некоторых районах возможны дожди.