Камала Харрис заявила о планах на пост президента США

Бывший вице-президент США Камала Харрис сообщила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года. Об этом она заявила в интервью британскому телеканалу BBC.

Отвечая на вопрос о завершении политической карьеры, Харрис отметила, что это не конец. «Я всю свою жизнь посвятила политике, это у меня в крови», — сказала она. По ее словам, она рассматривает возможность повторного выдвижения на пост президента.

Харрис выразила уверенность в своих силах, несмотря на значительное отставание от других потенциальных кандидатов в опросах общественного мнения. «Если бы я прислушивалась к опросам общественного мнения, я бы не баллотировалась ни в первый, ни во второй раз», — подчеркнула бывший вице-президент.

На президентских выборах 2024 года Камала Харрис уступила Дональду Трампу, который вступил в должность президента США 20 января 2025 года.