Илон Маск запустил Grokipedia — онлайн-энциклопедию на основе ИИ

Компания Илона Маска представила Grokipedia — новый проект онлайн-энциклопедии, который внешне напоминает «Википедию». Сервис уже доступен пользователям, включая Туркменистан.

По данным разработчиков, энциклопедия содержит более 885 тысяч статей. Для сравнения, англоязычная версия «Википедии» насчитывает более 7 миллионов статей, отмечает Business Insider.

Интерфейс Grokipedia минималистичен: на главной странице расположена поисковая строка с функцией автоподбора запросов. После ввода запроса система предлагает несколько вариантов статей по теме.

В отличие от «Википедии», статьи Grokipedia не содержат изображений. Пользователи не могут самостоятельно вносить правки, однако могут просматривать историю изменений без указания авторства.

Контент генерируется с помощью нейросетей. По предположению The New York Times, в основе сервиса лежит та же модель искусственного интеллекта, что используется в чат-боте Grok. Издание также сообщает о технических сбоях в работе сайта и наличии ошибок в текстах.

The Verge обращает внимание, что в статьях указано, что Grok «проверил их на достоверность». При этом издание обнаружило случаи заимствования информации из «Википедии» — например, статьи о PlayStation 5 в обеих энциклопедиях идентичны.